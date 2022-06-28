Швед Элиас Имер заменит снявшегося с Уимблдона Маттео Берреттини
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Стало известно, что шведский теннисист Элиас Имер заменит итальянца Маттео Берреттини, который ранее сообщил, что вынужден сняться с Уимблдона из-за положительного теста на COVID-19.
Элиас Имер (137-й в рейтинге ATP) сегодня, 28 июня, сыграет против чилийца Кристьяна Гарина (47-й в рейтинге ATP) в первом круге Уимблдона.
Ранее в официальных соцсетях Уимблдона появилось сообщение с поддержкой итальянца.
«Нам будет не хватать тебя, Маттео, вернись сильнее в 2023 году», — написали представители турнира.
Напомним, Маттео в прошлом году дошёл до финала Уимблдона, проиграв в решающем матче сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (7:4), 6:4 ,6:4, 6:3. В этом году итальянец успел выиграть два турнира на траве: в Штутгарте и Лондоне.
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