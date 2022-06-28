Димитров снялся с матча из-за травмы. Стив Джонсон прошёл во второй круг Уимблдона

Американский теннисист Стив Джонсон (93-й в рейтинге ATP) прошёл во второй круг Уимблдона после того, как болгарин Григор Димитров (18-й в рейтинге ATP) не смог продолжить матч из-за травмы паха.
Матч продлился лишь 1 час 7 минут. Первый сет выиграл болгарин со счётом 6:4, во втором сете счёт был в пользу американца 5:2. Стив Джонсон шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. На счету Димитрова семь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Джонсон встретится с британцем Райаном Пенистоном, который, в свою очередь, обыграл швейцарца Генри Лааксонена со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
Напомним, турнир проходит без участия теннисистов из России и Беларуси из-за решения Ассоциации лаун-тенниса Великобритании.
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