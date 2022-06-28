Ник Кирьос пожаловался судье на расистские оскорбления в матче с британцем на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, пожаловался судье на вышке на расистские оскорбления со стороны зрителей по ходу матча первого круга Уимблдона, в котором его соперником является британец Пол Джабб (219). Кирьос проиграл первый сет со счётом 3:6, однако выиграл вторую партию (6:1); на момент публикации новости идёт третий сет.

Ранее Ник Кирьос поделился мнением об отстранении российских теннисистов от Уимблдонского турнира. Напомним, организаторы турнира отстранили россиян и белорусов, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих выступления в нейтральном статусе.

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