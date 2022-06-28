Ник Кирьос пожаловался судье на расистские оскорбления в матче с британцем на Уимблдоне
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, пожаловался судье на вышке на расистские оскорбления со стороны зрителей по ходу матча первого круга Уимблдона, в котором его соперником является британец Пол Джабб (219). Кирьос проиграл первый сет со счётом 3:6, однако выиграл вторую партию (6:1); на момент публикации новости идёт третий сет.
Ранее Ник Кирьос поделился мнением об отстранении российских теннисистов от Уимблдонского турнира. Напомним, организаторы турнира отстранили россиян и белорусов, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих выступления в нейтральном статусе.
Новость по темеКирьос: странно, что на Уимблдоне не сыграет Медведев
Также посмотрите видео, как Серена Уильямс готовится к Уимблдону-2022:
Комментарии
- 28 июня 2022
-
16:00
-
15:58
-
15:38
-
15:17
-
14:23
-
14:02
-
13:30
-
13:26
-
13:14
-
13:00
-
12:48
-
12:05
-
11:48
-
11:29
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:16
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:27
-
09:23
-
09:06
-
09:02
-
09:01
-
08:28
-
08:12
-
08:03
-
07:34
-
02:43
-
00:46
-
00:32
-
00:18
Партнерский контент