Соперник Рафаэля Надаля на Уимблдоне назвал двух величайших теннисистов в истории

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который сегодня, 28 июня, сыграет с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем в первом круге Уимблдона, рассказал, кого считает величайшими теннисистами в истории. По словам Серундоло, помимо Надаля, это 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович.
«Я был рад и удивлён, когда увидел жеребьёвку. За день до того я сказал тренеру, что хотел бы сыграть с Рафой или с Новаком на этом турнире. Они два величайших игрока в истории. Они уже в возрасте, и я не знаю, как долго они собираются играть, так что это хорошая возможность для меня.
Я всегда хотел сыграть с Рафой, Новаком и Роджером [Федерером]. Когда увидел, что сыграю с Рафой, сказал тренеру: «Вперёд!» Когда увидел Надаля, я был рад», — приводит слова Серундоло пресс-служба ATP.
Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону:
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