Экс 3-я ракетка мира из России уверена, что Медведев мог бы победить на Уимблдоне-2022

Экс третья ракетка, бывшая российская теннисистка Надежда Петрова считает, что если бы не бан российских и белорусских теннисистов, то Даниил Медведев имел бы отличные шансы победить на Уимблдоне-2022.
«Да, финалы (в Галле и Хертогенбосхе) — это неплохо. Но проиграл теннисисту, который даже и в сотне до этого не стоял. Не знаю, с чем это может быть связано. Может, он просто расслабился, чувствовал себя фаворитом, а соперник его немного удивил своей игрой. Даня всё-таки умеет собираться в нужный момент. Форму он набрал, восстановился после травмы. У любого игрока топ-5 есть шанс выиграть ТБШ, а он [Медведев] уже его брал, психологически знает, что это, как надо себя вести, как бороться со своими эмоциями, чтобы выигрывать», — сказала Надежда Петрова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Читайте полное интервью с Надеждой Петровой.
- 28 июня 2022
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