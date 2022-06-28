21-летняя Ига Свёнтек стала обладательницей рекордной серии побед в XXI веке

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек установила историческое достижение после успешного старта на Уимблдоне-2022.

Напомним, в первом круге Свёнтек разгромила представительницу Хорватии Яну Фетт (Q) со счётом 6:0, 6:3.

Для 21-летней Иги это 36-й выигранный матч подряд. Полька не проигрывала с 16 февраля текущего года. Это самая длинная беспроигрышная серия теннисистки в туре в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал американке Винус Уильямс (35).

Отметим, что рекордсменкой по количеству выигранных матчей подряд в истории женского тенниса является Мартина Навратилова. Её серия составила 74 матча. На втором месте расположилась Штеффи Граф (66), третьем — Маргарет Корт (57).