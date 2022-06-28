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Ник Кирьос в пяти сетах одолел 219-ю ракетку мира на старте Уимблдона-2022

Ник Кирьос в пяти сетах одолел 219-ю ракетку мира на старте Уимблдона-2022
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40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2022.

В стартовом матче Кирьос обыграл представителя Великобритании Пола Джабба (WC, 219-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5. Встреча продлилась 3 часа 9 минут. Кирьос 30 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Джабба пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующим соперником Кирьоса станет победитель матча Филип Краинович (Сербия, 26) – Иржи Легечка (Чехия).

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 14:40 МСК
Пол Джабб
219
Великобритания
Пол Джабб
П. Джабб
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 5 7 7 5
3 		6 7 6 3 7
             
Ник Кирьос
40
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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