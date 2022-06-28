Ник Кирьос в пяти сетах одолел 219-ю ракетку мира на старте Уимблдона-2022

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2022.
В стартовом матче Кирьос обыграл представителя Великобритании Пола Джабба (WC, 219-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5. Встреча продлилась 3 часа 9 минут. Кирьос 30 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Джабба пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 13.
Следующим соперником Кирьоса станет победитель матча Филип Краинович (Сербия, 26) – Иржи Легечка (Чехия).
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.
- 28 июня 2022
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