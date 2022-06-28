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Кори Гауфф с трудом пробилась во второй круг Уимблдона-2022

Кори Гауфф с трудом пробилась во второй круг Уимблдона-2022
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12-я ракетка мира, финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, американская теннисистка Кори Гауфф пробилась во второй круг Уимблдона-2022.

В стартовом матче Гауфф (11) обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 2:6, 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. Гауфф два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 23. На счету Русе один эйс, 10 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Гауфф сразится с ещё одной румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 15:10 МСК
Кори Гауфф
12
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7
6 		3 5
         
Елена-Габриэла Русе
54
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Комментарии
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