Свёнтек реализовала 17-ю «баранку» в сезоне. В XXI в. больше лишь у С. Уильямс и Клейстерс

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вошла в тройку лучших теннисисток мира в XXI веке по количеству выигранных сетов со счётом 6:0 в одном сезоне.

Это произошло после матча первого круга на Уимблдоне-2022, который Свёнтек выиграла со счётом 6:0, 6:3. Это 17-я «баранка» Иги в текущем сезоне.

Теннисистки, выигравшие наибольшее количество сетов со счётом 6:0 в одном сезоне (XXI век):

Серена Уильямс (США) – 25 сетов в 2013 году

Ким Клейстерс (Бельгия) – 18 сетов в 2003 году

Мартина Хингис (Швейцария) – 17 сетов в 2000 году

Ига Свёнтек (Польша) – 17 сетов в 2022 году

Вера Звонарёва (Россия) и Мартина Хингис (Швейцария) – 16 сетов в 2008 году.