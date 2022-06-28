Свёнтек реализовала 17-ю «баранку» в сезоне. В XXI в. больше лишь у С. Уильямс и Клейстерс
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вошла в тройку лучших теннисисток мира в XXI веке по количеству выигранных сетов со счётом 6:0 в одном сезоне.
Это произошло после матча первого круга на Уимблдоне-2022, который Свёнтек выиграла со счётом 6:0, 6:3. Это 17-я «баранка» Иги в текущем сезоне.
Теннисистки, выигравшие наибольшее количество сетов со счётом 6:0 в одном сезоне (XXI век):
Серена Уильямс (США) – 25 сетов в 2013 году
Ким Клейстерс (Бельгия) – 18 сетов в 2003 году
Мартина Хингис (Швейцария) – 17 сетов в 2000 году
Ига Свёнтек (Польша) – 17 сетов в 2022 году
Вера Звонарёва (Россия) и Мартина Хингис (Швейцария) – 16 сетов в 2008 году.
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