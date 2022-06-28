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«Хватит делать её такой медленной». Ник Кирьос раскритиковал качество травы на Уимблдоне

«Хватит делать её такой медленной». Ник Кирьос раскритиковал качество травы на Уимблдоне
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40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал качество травяного покрытия по ходу матча первого круга Уимблдона-2022.

Напомним, на старте соревнований Кирьос в упорной борьбе обыграл представителя Великобритании Пола Джабба (WC, 219-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5.

«Почему корт такой медленный? Хватит её поливать, хватит делать её такой медленной. На траве не должно быть долгих розыгрышей, боже мой, хватит её замедлять», — сказал Кирьос.

Следующим соперником Кирьоса станет победитель матча Филип Краинович (Сербия, 26) – Иржи Легечка (Чехия).

Отметим, что для Кирьоса Уимблдон – исторически один из самых успешных турниров «Большого шлема» в карьере. В 2014 году он дошёл в Лондоне до четвертьфинала, до той же стадии он доходил только на домашнем Australian Open (2015).

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