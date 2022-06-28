«Хватит делать её такой медленной». Ник Кирьос раскритиковал качество травы на Уимблдоне

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал качество травяного покрытия по ходу матча первого круга Уимблдона-2022.
Напомним, на старте соревнований Кирьос в упорной борьбе обыграл представителя Великобритании Пола Джабба (WC, 219-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5.
«Почему корт такой медленный? Хватит её поливать, хватит делать её такой медленной. На траве не должно быть долгих розыгрышей, боже мой, хватит её замедлять», — сказал Кирьос.
Следующим соперником Кирьоса станет победитель матча Филип Краинович (Сербия, 26) – Иржи Легечка (Чехия).
Отметим, что для Кирьоса Уимблдон – исторически один из самых успешных турниров «Большого шлема» в карьере. В 2014 году он дошёл в Лондоне до четвертьфинала, до той же стадии он доходил только на домашнем Australian Open (2015).
- 28 июня 2022
-
19:05
-
18:53
-
18:39
-
18:23
-
18:13
-
17:51
-
17:44
-
17:24
-
17:10
-
17:04
-
16:54
-
16:31
-
16:00
-
15:58
-
15:38
-
15:17
-
14:23
-
14:02
-
13:30
-
13:26
-
13:14
-
13:00
-
12:48
-
12:05
-
11:48
-
11:29
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:16
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:27