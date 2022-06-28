Шестая ракетка мира Арина Соболенко похвасталась новой причёской
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с результатами похода к парикмахеру.
В данный момент Соболенко находится в Майами (США), где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропускает Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок проходит без начисления рейтинговых баллов.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Отметим, что на Уимблдоне-2021 Соболенко дошла до полуфинала, где проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Арина – чемпионка 10 турниров на уровне WTA. Её лучший результат в текущем сезоне – финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).
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