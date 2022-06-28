Ализе Корне: на «Ролан Гаррос» была вспышка COVID-19, но все молчали

37-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне отреагировала на случаи снятия с Уимблдона-2022 из-за положительного теста на коронавирус. В частности, его сдали прошлогодний финалист итальянец Маттео Берреттини и хорват Марин Чилич.

«Коронавирус снова входит в моду. Но созданы вакцины. Травмы и болезни всегда преследуют теннисистов. На «Ролан Гаррос» была вспышка COVID-19, но все молчали. В раздевалке это понимали все, но мы ничего не сказали. Это было негласное соглашение между нами.

Мы видели, как снималась Крейчикова, вся раздевалка была больна. Возможно, у всех нас был грипп, у всех были такие симптомы, как боль в горле и температура, но мы играли, всё было в порядке. На «Ролан Гаррос» было больше случаев заражения, но мы согласились молчать. Мы не собирались сами делать тесты, чтобы не вляпаться в это дерьмо. Я видела девушек в масках… Пожалуй, больше я ничего не скажу», — приводит слова Корне RMC Sport.