Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Когда не разрешили сыграть на Уимблдоне». Арина Соболенко опубликовала ироничный пост

«Когда не разрешили сыграть на Уимблдоне». Арина Соболенко опубликовала ироничный пост
Комментарии

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях снимок с Уимблдона-2021, на котором дошла до полуфинала, где проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 7:5, 4:6, 4:6.

В данный момент Соболенко находится в Майами (США), где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропускает Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок проходит без начисления рейтинговых баллов.

«Когда не разрешили сыграть в этом году», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко – бывшая вторая ракетка мира, чемпионка 10 турниров на уровне WTA. Её лучший результат в текущем сезоне – финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Их забанил Уимблдон: Медведев и ещё 16 теннисистов, которые не выступят в Великобритании Их забанил Уимблдон: Медведев и ещё 16 теннисистов, которые не выступят в Великобритании
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022