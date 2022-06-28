«Когда не разрешили сыграть на Уимблдоне». Арина Соболенко опубликовала ироничный пост

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях снимок с Уимблдона-2021, на котором дошла до полуфинала, где проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 7:5, 4:6, 4:6.

В данный момент Соболенко находится в Майами (США), где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропускает Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок проходит без начисления рейтинговых баллов.

«Когда не разрешили сыграть в этом году», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко – бывшая вторая ракетка мира, чемпионка 10 турниров на уровне WTA. Её лучший результат в текущем сезоне – финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).