Расписание третьего игрового дня Уимблдона-2022. Турнирные сетки соревнований

Организаторы Уимблдона-2022 опубликовали расписание турнира на 29 июня, третий игровой день. Он начнётся в 13:00 мск.
Центральные встречи на Уимблдоне-2022 29 июня:
Новак Джокович (Сербия, 1) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 15:30 мск – центральный корт.
Каролин Гарсия (Франция) – Эмма Радукану (Великобритания, 10) – второй запуск – центральный корт.
Энди Маррей (Великобритания) – Джон Иснер (США, 20) – третий запуск – центральный корт.
Александр Бублик (Казахстан) – Душан Лайович (Сербия) – второй запуск – корт №14.
Николоз Басилашвили (Грузия, 22) – Кентен Алис (Франция) – третий запуск – корт №16.
Аляж Бедене (Словения)/Квон Сон У (Южная Корея) – Ник Кирьос/Танаси Коккинакис (оба – Австралия) – последний запуск – корт №17.
Полностью расписание матчей доступно здесь.
Напомним, Уимблдон-2022 отстранил от участия в соревнованиях российских и белорусских теннисистов. ATP и WTA, в свою очередь, лишили турнир рейтинговых очков.
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