Рафаэль Надаль одержал непростую победу в первом круге Уимблдона-2022

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг Уимблдона-2022.
В стартовом матче Надаль (2) обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:4. Встреча продлилась 3 часа 36 минут. Надаль пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14. На счету Серундоло два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 18.
Следующим соперником Надаля станет литовец Ричардас Беранкис.
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.
- 28 июня 2022
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