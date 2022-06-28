Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона-2022, где сразится с Бьянкой Андрееску

23-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона-2022, который продлится до 9 июля.

В стартовом матче Рыбакина (17) обыграла американку Коко Вандевей (LL) со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Вандевей восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем раунде Рыбакиной предстоит сразиться с чемпионкой US Open — 2019, канадкой Бьянкой Андрееску.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.