Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона-2022, где сразится с Бьянкой Андрееску

Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона-2022, где сразится с Бьянкой Андрееску
Комментарии

23-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона-2022, который продлится до 9 июля.

В стартовом матче Рыбакина (17) обыграла американку Коко Вандевей (LL) со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Вандевей восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем раунде Рыбакиной предстоит сразиться с чемпионкой US Open — 2019, канадкой Бьянкой Андрееску.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 20:30 МСК
Коко Вандевей
157
США
Коко Вандевей
К. Вандевей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		5  
7 7 		7  
         
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022