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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас пробился во второй круг Уимблдона-2022

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас пробился во второй круг Уимблдона-2022
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на Уимблдоне-2022.

В матче первого круга Циципас (4) в четырёх сетах обыграл представителя Швейцарии Александера Ричарда (Q, 188-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 5:7, 6:4. Встреча продлилась 3 часа 34 минуты. Циципас восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16. На счету Ричарда один эйс, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующим соперником Циципаса станет австралиец Джордан Томпсон.

Отметим, что в 2021 году Циципас (тогда третья ракетка мира) завершил выступление на Уимблдоне в первом же круге, проиграв в трёх сетах американцу Фрэнсису Тиафо.

Уимблдон (м). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 19:25 МСК
Александер Ричард
188
Швейцария
Александер Ричард
А. Ричард
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 7 4  
7 7 		6 5 6  
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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