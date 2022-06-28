Пятая ракетка мира Стефанос Циципас пробился во второй круг Уимблдона-2022

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на Уимблдоне-2022.

В матче первого круга Циципас (4) в четырёх сетах обыграл представителя Швейцарии Александера Ричарда (Q, 188-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 5:7, 6:4. Встреча продлилась 3 часа 34 минуты. Циципас восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16. На счету Ричарда один эйс, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующим соперником Циципаса станет австралиец Джордан Томпсон.

Отметим, что в 2021 году Циципас (тогда третья ракетка мира) завершил выступление на Уимблдоне в первом же круге, проиграв в трёх сетах американцу Фрэнсису Тиафо.