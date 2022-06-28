Пятая ракетка мира Стефанос Циципас пробился во второй круг Уимблдона-2022
Поделиться
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на Уимблдоне-2022.
В матче первого круга Циципас (4) в четырёх сетах обыграл представителя Швейцарии Александера Ричарда (Q, 188-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 5:7, 6:4. Встреча продлилась 3 часа 34 минуты. Циципас восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16. На счету Ричарда один эйс, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 15.
Следующим соперником Циципаса станет австралиец Джордан Томпсон.
Отметим, что в 2021 году Циципас (тогда третья ракетка мира) завершил выступление на Уимблдоне в первом же круге, проиграв в трёх сетах американцу Фрэнсису Тиафо.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
23:13
-
22:58
-
22:35
-
22:24
-
22:21
-
22:14
-
21:41
-
21:22
-
21:00
-
20:44
-
20:00
-
19:37
-
19:05
-
18:53
-
18:39
-
18:23
-
18:13
-
17:51
-
17:44
-
17:24
-
17:10
-
17:04
-
16:54
-
16:31
-
16:00
-
15:58
-
15:38
-
15:17
-
14:23
-
14:02
-
13:30
-
13:26
-
13:14
-
13:00
-
12:48
Партнерский контент