Свёнтек — о рекордной серии побед: вижу легенд в Серене и Винус, себя таковой не считаю

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек оценила тот факт, что установила историческое достижение после успешного старта на Уимблдоне-2022. Свёнтек разгромила представительницу Хорватии Яну Фетт (Q) со счётом 6:0, 6:3.
Для 21-летней Иги это 36-й выигранный матч подряд. Это самая длинная беспроигрышная серия теннисистки в туре в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал американке Винус Уильямс (35).
«Я не думаю об этом. Когда встречаю Серену и Винус, я всё ещё вижу в них двух легенд, но себя легендой не считаю. В моём представлении легенды – это игроки, которые были лучшими за всю историю тенниса. Я же всё ещё далека от того, чтобы быть там.
Для меня невероятно переживать такую серию, она отражает ту работу, которую мы вкладывали в каждый матч. Я счастлива, что смогла продемонстрировать прогресс, это всегда было моей целью. Не подозревала, что смогу добиться подобного, но теперь это тот фактор, который я всегда применяю в свою пользу», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.
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