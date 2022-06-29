Феликс Оже-Альяссим прокомментировал неожиданное поражение на старте Уимблдона-2022

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал неожиданное поражение в первом круге Уимблдона-2022.
На старте соревнований Оже-Альяссим (6) проиграл американцу Максиму Кресси (45-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (9:11), 6:7 (5:7). Отметим, что Феликс – прошлогодний четвертьфиналист Уимблдона, в полуфинал подопечного Тони Надаля не пустил будущий финалист Маттео Берреттини.
«Мне нужно смотреть правде в глаза. Реальность такова, что сегодня я проиграл, больше я ничего сделать не смогу, хотя, естественно, у меня были большие амбиции. Но чтобы выиграть такой турнир, как этот, я должен быть в состоянии побеждать таких игроков, как сегодня, и многих других на этом пути», — сказал Оже-Альяссим после матча.
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