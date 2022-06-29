Вернувшаяся в тур Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс не сумела пробиться во второй круг Уимблдона-2022. 40-летняя Серена провела первый официальный матч в одиночном разряде за год.
В стартовом поединке Серена (WC) в упорной борьбе уступила представительнице Франции Армони Тан (115-я ракетка мира) со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Встреча продлилась 3 часа 14 минут. Серена пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Тан три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.
Следующей соперницей Тан станет испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо (32).
Отметим, что Серена Уильямс является семикратной чемпионкой Уимблдона.
Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 21:15 МСК
1204
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|6 7
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|1
|7 10
115
Армони Тан
А. Тан
Комментарии
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21:22
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