С. Уильямс второй раз вылетела на старте «Большого шлема». Оба раза — от француженок

40-летняя американская теннисистка Серена Уильямс (1204-й номер рейтинга WTA) потерпела второе поражение за 80 стартовых матчей турниров «Большого шлема».

Оба поражения пришлись на матчи с французскими теннисистками – от Виржини Раззано (6:4, 6:7, 3:6) в 2012 году и от Армони Тан (5:7, 6:1, 6:7) в прошедшей накануне встрече.

Встреча продлилась 3 часа 14 минут. Серена пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Тан три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Следующей соперницей Тан станет испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо (32).



Отметим, что Серена Уильямс является семикратной чемпионкой Уимблдона.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: