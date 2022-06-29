Серена Уильямс опубликовала пост после поражения в первом круге Уимблдона
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как потерпела поражение в первом круге Уимблдона. Соперницей 40-летней Уильямс была представительница Франции Армони Тан, одержавшая победу со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7).
«Это было безумно и напряжённо. Не тот результат, за которым я шла, но, боже мой, я насладилась этим. Надеюсь, вы тоже. Вперёд и вверх», — написала Серена.
Напомним, ранее Серена Уильямс семь раз выигрывала Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде: в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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