Симона Халеп написала пост после разгромной победы на Уимблдоне. Патрик Муратоглу оценил

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как в первом раунде Уимблдона разгромно обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку турнира чешку Каролину Мухову. Халеп победила Мухову со счётом 6:3, 6:2.

«Я так скучала по тебе, Уимблдон. Так здорово вернуться», — написала Симона.

На пост отреагировал Патрик Муратоглу, тренер Халеп.

«Уверен, Уимблдон тоже по тебе скучал!» — написал он в комментариях.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: