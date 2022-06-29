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Симона Халеп написала пост после разгромной победы на Уимблдоне. Патрик Муратоглу оценил

Симона Халеп написала пост после разгромной победы на Уимблдоне. Патрик Муратоглу оценил
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как в первом раунде Уимблдона разгромно обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку турнира чешку Каролину Мухову. Халеп победила Мухову со счётом 6:3, 6:2.

«Я так скучала по тебе, Уимблдон. Так здорово вернуться», — написала Симона.

На пост отреагировал Патрик Муратоглу, тренер Халеп.

«Уверен, Уимблдон тоже по тебе скучал!» — написал он в комментариях.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

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