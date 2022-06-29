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Рафаэль Надаль опубликовал пост после победы в первом круге Уимблдона

Рафаэль Надаль опубликовал пост после победы в первом круге Уимблдона
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, который вчера, 28 июня, одержал победу в первом круге Уимблдона, опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Надаль обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.

«Так здорово вернуться на центральный корт после столь долгого перерыва. Спасибо за потрясающую поддержку, Уимблдон», — написал Рафаэль.

Следующим соперником 36-летнего Рафаэля Надаля станет литовский спортсмен Ричардас Беранкис. Напомним, испанский спортсмен дважды выигрывал Уимблдон, а именно в 2008 и 2010 годах.

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