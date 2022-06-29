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Энди Маррей решил дебютировать на Кубке Лэйвера. Роджер Федерер отреагировал одной фразой

Энди Маррей решил дебютировать на Кубке Лэйвера. Роджер Федерер отреагировал одной фразой
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей согласился выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях. Маррей, для которого это будет дебют на турнире, выступит за команду Европы.

На новость отреагировал 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер, который также выступит на Кубке Лэйвера.

«Европейские мстители собираются», — написал он в своих социальных сетях.

Список участников доступен на "Чемпионате".

В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, которая со счётом 14-1 победила сборную мира.

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