Энди Маррей решил дебютировать на Кубке Лэйвера. Роджер Федерер отреагировал одной фразой

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей согласился выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях. Маррей, для которого это будет дебют на турнире, выступит за команду Европы.
На новость отреагировал 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер, который также выступит на Кубке Лэйвера.
«Европейские мстители собираются», — написал он в своих социальных сетях.
Список участников доступен на "Чемпионате".
В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, которая со счётом 14-1 победила сборную мира.
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