Каролина Возняцки отреагировала тремя эмодзи на пост Серены после поражения на Уимблдоне

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки отписалась в комментариях под постом 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс.
Ранее Уильямс опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как потерпела поражение в первом круге Уимблдона. Соперницей 40-летней Серены была представительница Франции Армони Тан, одержавшая победу со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7). Американка написала: «Это было безумно и напряжённо. Не тот результат, за которым я шла, но, боже мой, я насладилась этим. Надеюсь, вы тоже. Вперёд и вверх».
Возняцки оставила в комментариях три эмодзи с изображениями сердечка, бицепса и рук, поднятых в знак торжества.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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