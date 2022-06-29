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Каролина Возняцки отреагировала тремя эмодзи на пост Серены после поражения на Уимблдоне

Каролина Возняцки отреагировала тремя эмодзи на пост Серены после поражения на Уимблдоне
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Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки отписалась в комментариях под постом 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс.

Ранее Уильямс опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как потерпела поражение в первом круге Уимблдона. Соперницей 40-летней Серены была представительница Франции Армони Тан, одержавшая победу со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7). Американка написала: «Это было безумно и напряжённо. Не тот результат, за которым я шла, но, боже мой, я насладилась этим. Надеюсь, вы тоже. Вперёд и вверх».

Возняцки оставила в комментариях три эмодзи с изображениями сердечка, бицепса и рук, поднятых в знак торжества.

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Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:

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