Маррей объяснил, почему настроен оптимистично перед матчем с Иснером на Уимблдоне
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Шотландский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от матча второго круга Уимблдона с американцем Джоном Иснером. Эта встреча состоится сегодня, 29 июня. В личных встречах Маррей ведёт 8-0. По мнению Маррея, он хорошо играет с соперниками, которые мощно подают.
«Я не знаю, почему у меня такая хорошая статистика с этими ребятами. С ними всегда тяжело играть из-за того, как они действуют. Сложно контролировать ход матча. Можно не получить ни одного шанса на приёме на протяжении четырёх-пяти геймов.
Но я по какой-то причине всегда хорошо играл с ними. Матчи складывались удачно. Я здорово играл с Джоном, но мне кажется, что на траве мы ещё не встречались», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.
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