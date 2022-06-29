Маррей объяснил, почему настроен оптимистично перед матчем с Иснером на Уимблдоне

Шотландский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от матча второго круга Уимблдона с американцем Джоном Иснером. Эта встреча состоится сегодня, 29 июня. В личных встречах Маррей ведёт 8-0. По мнению Маррея, он хорошо играет с соперниками, которые мощно подают.



«Я не знаю, почему у меня такая хорошая статистика с этими ребятами. С ними всегда тяжело играть из-за того, как они действуют. Сложно контролировать ход матча. Можно не получить ни одного шанса на приёме на протяжении четырёх-пяти геймов.



Но я по какой-то причине всегда хорошо играл с ними. Матчи складывались удачно. Я здорово играл с Джоном, но мне кажется, что на траве мы ещё не встречались», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.

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