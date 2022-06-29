Кирьос ел суши на пресс-конференции после стартового матча на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос устроил небольшое шоу из своей пресс-конференции после стартового матча на Уимблдоне. В первом круге он обыграл британца Пола Джабба со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5. Во время пресс-конференции австралиец достал коробку с суши и начал есть, несмотря на присутствие журналистов.

Фото: DailyMail

Матч сопровождался скандалом. По ходу встречи Кирьос ударил мячом в сторону зрителей. Также в ходе одного из эпизодов он плюнул в сторону болельщиков. После матча австралиец признался, что действительно плюнул в сторону трибун.



Кирьос утверждал, что болельщики провоцировали его. Он обвинил их в неуважении. По словам Кирьоса, один из фанатов постоянно выкрикивал в его адрес негативные слова. Во время пресс-конференции Ник продолжил критиковать болельщиков, которые не проявляют к нему уважения.