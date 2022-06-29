Организаторы Уимблдона приняли меры после снятий Маттео Берреттини и Марина Чилича

Организаторы Уимблдона усилили меры безопасности по коронавирусу, после того как в преддверии турнира снялись сразу два теннисиста, а именно Маттео Берреттини и Марин Чилич. Об этом информирует Daily Express.

Сообщается, что на турнире усилят уборку в наиболее посещаемых местах, улучшат вентиляцию и увеличат количество мест, где можно продезинфицировать руки. Кроме того, маски станут доступны для всех желающих. Также необходимо будет надевать маску для медицинской консультации, если она проходит в помещении.

Напомним, Уимблдон 2022 года проходит с 27 июня по 10 июля. В мужском одиночном разряде действующим победителем является Новак Джокович, в женском — Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: