Организаторы Уимблдона приняли меры после снятий Маттео Берреттини и Марина Чилича

Организаторы Уимблдона усилили меры безопасности по коронавирусу, после того как в преддверии турнира снялись сразу два теннисиста, а именно Маттео Берреттини и Марин Чилич. Об этом информирует Daily Express.
Сообщается, что на турнире усилят уборку в наиболее посещаемых местах, улучшат вентиляцию и увеличат количество мест, где можно продезинфицировать руки. Кроме того, маски станут доступны для всех желающих. Также необходимо будет надевать маску для медицинской консультации, если она проходит в помещении.
Напомним, Уимблдон 2022 года проходит с 27 июня по 10 июля. В мужском одиночном разряде действующим победителем является Новак Джокович, в женском — Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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