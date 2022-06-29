Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Организаторы Уимблдона приняли меры после снятий Маттео Берреттини и Марина Чилича

Организаторы Уимблдона приняли меры после снятий Маттео Берреттини и Марина Чилича
Комментарии

Организаторы Уимблдона усилили меры безопасности по коронавирусу, после того как в преддверии турнира снялись сразу два теннисиста, а именно Маттео Берреттини и Марин Чилич. Об этом информирует Daily Express.

Сообщается, что на турнире усилят уборку в наиболее посещаемых местах, улучшат вентиляцию и увеличат количество мест, где можно продезинфицировать руки. Кроме того, маски станут доступны для всех желающих. Также необходимо будет надевать маску для медицинской консультации, если она проходит в помещении.

Напомним, Уимблдон 2022 года проходит с 27 июня по 10 июля. В мужском одиночном разряде действующим победителем является Новак Джокович, в женском — Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.

«Вот если бы русских не забанили…» Почему Уимблдон стремительно теряет звёзд? «Вот если бы русских не забанили…» Почему Уимблдон стремительно теряет звёзд?

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022