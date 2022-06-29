Свёнтек сыграет выставочный матч ради Украины. Судьёй будет Свитолина, гостем — Шевченко
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек объявила, что проведёт благотворительный матч в поддержку Украины. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Мероприятие состоится в Кракове (Польша) 23 июля.
По словам Иги Свёнтек, она сыграет в миксте вместе с Агнешкой Радваньской, Сергеем Стаховским и Мартыном Павелским. Кроме того, Свёнтек и Радваньска сыграют один сет в одиночном разряде. Судьёй на вышке будет украинская теннисистка Элина Свитолина, а специальным гостем мероприятия станет знаменитый футболист, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Все средства от продажи билетов направят на поддержку украинских детей.
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