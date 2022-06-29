Соперник обратился к Кирьосу после конфликта Ника с болельщиками на Уимблдоне

Британский теннисист Пол Джабб, уступивший в матче первого круга Уимблдона австралийцу Нику Кирьосу, поделился мнением о конфликте соперника с болельщиками. Во время матча Кирьос ударил мячом на трибуны, а затем ещё и плюнул в их сторону. Сам австралиец говорил, что его активно оскорбляли.



«Слышал ли я оскорбления? Да, немного. Я старался не думать об этом, блокировать всё это.



Всё идёт по кругу. Его провоцируют, он начинает отвечать, происходит эскалация. Мне не нравятся подобные вещи. Я хочу быть счастливым, играть в теннис, развивать карьеру. Неприятно, что Нику не дают наслаждаться временем на корте, что он устраивает эти битвы с болельщиками.



Я желаю ему всего наилучшего. Он хороший игрок с большим потенциалом. Надеюсь, что его отношения с фанатами улучшатся. Больше улыбок, меньше ссор», — цитирует британца talkSPORT.

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