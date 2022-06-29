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Джокович подходил с детьми к Винус Уильямс, чтобы они взяли автограф

Джокович подходил с детьми к Винус Уильямс, чтобы они взяли автограф
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Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович подходил к американке Винус Уильямс вместе со своими детьми, чтобы они взяли автограф. В интернете появилось соответствующее фото. Пятикратная чемпионка Уимблдона поставила автограф на книгах детей Новака, Тары и Стефана.

Джокович также напомнил своей дочери, что ей нужно поблагодарить Винус за автограф. Девочка сразу это сделала.

Ранее сообщалось, что Винус выступит на Уимблдоне в паре с Джейми Марреем, старшим братом Энди Маррея. Американка не выступала почти год. Винус не заявилась в одиночный разряд.

Винус дважды выигрывала турнир «Большого шлема» в смешанном разряде с американцем Джастином Гимелстобом. В 2006-м проиграла в финале Уимблдона в паре с американцем Бобом Брайаном.

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