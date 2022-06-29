Брат Зверева рассказал о восстановлении Александра после операции
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Бывший немецкий теннисист Миша Зверев рассказал о восстановлении своего брата, Александра. Он перенёс операцию после серьёзной травмы, которую получил во время «Ролан Гаррос» в матче с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Он уже тренирует все части своего тела, которые здоровы. Саша находится в хорошем настроении, мы шутим о его ноге. Он улыбается и ждёт возвращения на корт», — цитирует Зверева Eurosport.
7 июня Зверев перенёс операцию, из-за падения в полуфинале турнира Александр порвал три боковые связки. Позднее немец снялся с Уимблдона-2022.
Ранее немецкий теннисист скептически оценил шансы на участие в US Open. Он заявил, что отправится в США лишь в том случае, если будет полностью готов физически.
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