Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Брат Зверева рассказал о восстановлении Александра после операции

Брат Зверева рассказал о восстановлении Александра после операции
Комментарии

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев рассказал о восстановлении своего брата, Александра. Он перенёс операцию после серьёзной травмы, которую получил во время «Ролан Гаррос» в матче с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Он уже тренирует все части своего тела, которые здоровы. Саша находится в хорошем настроении, мы шутим о его ноге. Он улыбается и ждёт возвращения на корт», — цитирует Зверева Eurosport.

7 июня Зверев перенёс операцию, из-за падения в полуфинале турнира Александр порвал три боковые связки. Позднее немец снялся с Уимблдона-2022.

Ранее немецкий теннисист скептически оценил шансы на участие в US Open. Он заявил, что отправится в США лишь в том случае, если будет полностью готов физически.

Новость по теме
«Было так больно, будто в ногу выстрелили». Зверев — о страшном падении на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022