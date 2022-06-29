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Напарница Армони Тан обвинила её в непрофессионализме после победы над Сереной Уильямс

Напарница Армони Тан обвинила её в непрофессионализме после победы над Сереной Уильямс
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110-я ракетка мира, немецкая теннисистка Тамара Корпач эмоционально отреагировала на снятие француженки Армони Тан с парного разряда Уимблдона-2022. Теннисистки должны были играть вместе.

Ранее Тан одержала победу над 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, американкой Сереной Уильямс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу 24-летней Тан.

«Моя напарница снялась с пары сегодня утром. Я считаю несправедливым, что она так поздно мне сообщила.

Она говорит, что не может бегать, потому что вчера играла три часа. Извини, но я один раз играла 6 часов 33 минуты, а на следующий день вышла на одиночку.

Это нечестно, и я расстроена и разочарована, что не смогу сыграть. Я этого не заслужила.

При этом она сама меня попросила с ней сыграть. И если ты сломалась после трёхчасового матча, то ты не профессиональный игрок. Я так считаю», — написала Корпач в своих социальных сетях.

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