Новак Джокович уверенно обыграл Танаси Коккинакиса во втором круге Уимблдона-2022

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2022.
Во втором раунде Джокович (1) уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (79-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Джокович один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Коккинакиса 11 эйсов, пять двойных ошибок и нереализованный единственный заработанный брейк-пойнт.
Следующим соперником Джоковича станет его соотечественник Миомир Кецманович (25). Отметим, что тренером Кецмановича является титулованный аргентинец Давид Налбандян.
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Именно Джокович является его действующим чемпионом, причём в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.
- 29 июня 2022
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