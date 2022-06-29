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Новак Джокович уверенно обыграл Танаси Коккинакиса во втором круге Уимблдона-2022

Новак Джокович уверенно обыграл Танаси Коккинакиса во втором круге Уимблдона-2022
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2022.

Во втором раунде Джокович (1) уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (79-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Джокович один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Коккинакиса 11 эйсов, пять двойных ошибок и нереализованный единственный заработанный брейк-пойнт.

Следующим соперником Джоковича станет его соотечественник Миомир Кецманович (25). Отметим, что тренером Кецмановича является титулованный аргентинец Давид Налбандян.

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Именно Джокович является его действующим чемпионом, причём в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.

Уимблдон (м). 2-й круг
29 июня 2022, среда. 15:35 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		4 2    
             
Танаси Коккинакис
79
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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