Елена Остапенко одержала разгромную победу во втором круге Уимблдона-2022
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, латвийская теннисистка Елена Остапенко уверенно вышла в третий раунд Уимблдона-2022.
В матче второго круга Остапенко (12) обыграла представительницу Бельгии Янину Викмайер (Q, 606-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Остапенко три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Викмайер два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ирина Бегу (Румыния).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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