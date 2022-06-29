Елена Остапенко одержала разгромную победу во втором круге Уимблдона-2022

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, латвийская теннисистка Елена Остапенко уверенно вышла в третий раунд Уимблдона-2022.

В матче второго круга Остапенко (12) обыграла представительницу Бельгии Янину Викмайер (Q, 606-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Остапенко три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Викмайер два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ирина Бегу (Румыния).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.