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Елена Остапенко одержала разгромную победу во втором круге Уимблдона-2022

Елена Остапенко одержала разгромную победу во втором круге Уимблдона-2022
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, латвийская теннисистка Елена Остапенко уверенно вышла в третий раунд Уимблдона-2022.

В матче второго круга Остапенко (12) обыграла представительницу Бельгии Янину Викмайер (Q, 606-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Остапенко три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Викмайер два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ирина Бегу (Румыния).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Уимблдон (ж). 2-й круг
29 июня 2022, среда. 16:45 МСК
Янина Викмайер
606
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Комментарии
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