Новак Джокович позитивно оценил своё выступление во втором круге Уимблдона-2022

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2022.

Во втором раунде Джокович (1) уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (79-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

«Я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Я начал очень хорошо, уверенно действовал на задней линии. Вынуждал соперника работать над каждым очком, гонял его по корту.

Подавать было нелегко из-за ветра, но, я думаю, что с моей стороны качество исполнения подачи было высоким, я очень доволен.

Я доволен тем, как поднял свой уровень тенниса за последние несколько дней. Естественно, сейчас думаю о следующем круге, надеюсь, по ходу турнира буду дальше прогрессировать», — сказал Джокович в интервью на корте.