Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона-2022, где сразится с Фрэнсисом Тиафо

38-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона-2022.

В матче второго раунда Бублик обыграл представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 7:6 (9:7), 6:2, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Бублик 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Лайовича два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Следующим соперником Александра станет американец Фрэнсис Тиафо (23).

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.