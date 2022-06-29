Танаси Коккинакис вслед за Ником Кирьосом раскритиковал траву на Уимблдоне-2022

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис прокомментировал поражение от 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича во втором круге Уимблдона-2022. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2 в пользу действующего чемпиона.

«Я надеюсь, что Новак сыграл на полную катушку, потому что, если он способен ещё больше увеличить свою интенсивность, не знаю, насколько это отбросит меня. Он сделал всё просто идеально, угадывал все мои удары, был как стена. Тактически он был выше меня на голову.

Правда в том, что трава не является моим любимым покрытием, мне трудно на ней передвигаться, кроме того, корт здесь очень медленный, что даёт большое преимущество такому игроку, как Новак. Шанс нанести победный удар казался нереальным, я не чувствовал, что мы играем на быстром корте», — сказал Коккинакис в интервью после матча.