13-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2022.
В матче второго раунда Синнер (10) обыграл представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 6:2. Отметим, что для 20-летнего Синнера это лишь второй выигранный матч на траве в профессиональном туре.
Встреча Синнера и Имера продлилась 3 часа 5 минут. Синнер три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. На счету Имера два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) – Джон Иснер (США, 20).
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.
- 29 июня 2022
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