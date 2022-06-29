13-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2022.

В матче второго раунда Синнер (10) обыграл представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 6:2. Отметим, что для 20-летнего Синнера это лишь второй выигранный матч на траве в профессиональном туре.

Встреча Синнера и Имера продлилась 3 часа 5 минут. Синнер три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. На счету Имера два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) – Джон Иснер (США, 20).

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.