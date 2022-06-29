Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2022

Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2022
Комментарии

13-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2022.

В матче второго раунда Синнер (10) обыграл представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 6:2. Отметим, что для 20-летнего Синнера это лишь второй выигранный матч на траве в профессиональном туре.

Встреча Синнера и Имера продлилась 3 часа 5 минут. Синнер три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. На счету Имера два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) – Джон Иснер (США, 20).

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 2-й круг
29 июня 2022, среда. 18:15 МСК
Янник Синнер
13
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6  
4 		3 7 2  
             
Микаэль Имер
88
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022