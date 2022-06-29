Мария Саккари без проблем преодолела второй раунд Уимблдона-2022
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Пятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари вышла в третий круг Уимблдона-2022.
В матче второго раунда Саккари (5) обыграла 112-ю ракетку мира, болгарку Викторию Томову со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Саккари пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 12. На счету Томовой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В третьем раунде Саккари предстоит сразиться с представительницей Германии Татьяной Марией.
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти. Российские теннисистки не принимают участия в соревнованиях решением LTA.
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