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Мария Саккари без проблем преодолела второй раунд Уимблдона-2022

Мария Саккари без проблем преодолела второй раунд Уимблдона-2022
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Пятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари вышла в третий круг Уимблдона-2022.

В матче второго раунда Саккари (5) обыграла 112-ю ракетку мира, болгарку Викторию Томову со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Саккари пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 12. На счету Томовой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В третьем раунде Саккари предстоит сразиться с представительницей Германии Татьяной Марией.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти. Российские теннисистки не принимают участия в соревнованиях решением LTA.

Уимблдон (ж). 2-й круг
29 июня 2022, среда. 20:20 МСК
Мария Саккари
5
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Виктория Томова
112
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
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