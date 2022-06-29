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Карлос Алькарас успешно преодолел второй круг Уимблдона-2022

Карлос Алькарас успешно преодолел второй круг Уимблдона-2022
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Седьмая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона-2022.

В матче второго раунда Алькарас (5) обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 6:4, 7:6 (7:0), 6:3. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Алькарас девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Грикспора семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Карлоса станет немец Оскар Отте (32).

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 2-й круг
29 июня 2022, среда. 20:00 МСК
Таллон Грикспор
53
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 0 3    
6 		7 7 6    
             
Карлос Алькарас
7
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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