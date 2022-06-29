Карлос Алькарас успешно преодолел второй круг Уимблдона-2022

Седьмая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона-2022.

В матче второго раунда Алькарас (5) обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 6:4, 7:6 (7:0), 6:3. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Алькарас девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Грикспора семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Карлоса станет немец Оскар Отте (32).

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.