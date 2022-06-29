Онс Жабер одержала разгромную победу во втором круге Уимблдона-2022

Вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2022, который продлится до 9 июля.

В матче второго раунда Жабер (3) обыграла представительницу Польши Катажину Каву (Q) со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 59 минут. Жабер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Кавы ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Жабер предстоит сразиться с француженкой Диан Парри.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти. Российские и белорусские теннисистки не принимают участия в соревнованиях решением LTA.