Онс Жабер одержала разгромную победу во втором круге Уимблдона-2022
Поделиться
Вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2022, который продлится до 9 июля.
В матче второго раунда Жабер (3) обыграла представительницу Польши Катажину Каву (Q) со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 59 минут. Жабер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Кавы ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем раунде Жабер предстоит сразиться с француженкой Диан Парри.
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти. Российские и белорусские теннисистки не принимают участия в соревнованиях решением LTA.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
22:40
-
22:32
-
22:11
-
21:56
-
21:39
-
21:21
-
20:54
-
20:27
-
19:54
-
19:43
-
19:31
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:17
-
18:06
-
17:56
-
17:38
-
17:32
-
17:15
-
16:18
-
16:06
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:22
-
15:00
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:31
-
13:18
-
12:35
-
12:19
-
12:18
Партнерский контент