Алехандро Давидович-Фокина проиграл матч во 2-м круге Уимблдона, получив штраф на матчболе

37-я ракетка мира, испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина получил от судьи Карлоса Рамоса штраф на матчболе и потерпел автоматическое поражение во втором круге Уимблдона-2022.

Испанец встречался с представителем Чехии Иржи Веселы. На решающем тай-брейке четвёртой партии Алехандро из-за невынужденной ошибки проиграл очко на своей подаче при счёте 7:8, что дало Веселы матчбол. После этого Давидович-Фокина на эмоциях выбил мяч с корта, за что Рамос вынес ему предупреждение. Так как оно было вторым, это привело к штрафу на очко и автоматическому поражению испанца со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:2), 3:6, 6:7 (7:10).

Отметим, что в первом круге Давидович-Фокина сенсационно выбил с Уимблдона прошлогоднего полуфиналиста Хуберта Хуркача (7).