Алехандро Давидович-Фокина проиграл матч во 2-м круге Уимблдона, получив штраф на матчболе
Поделиться
37-я ракетка мира, испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина получил от судьи Карлоса Рамоса штраф на матчболе и потерпел автоматическое поражение во втором круге Уимблдона-2022.
Испанец встречался с представителем Чехии Иржи Веселы. На решающем тай-брейке четвёртой партии Алехандро из-за невынужденной ошибки проиграл очко на своей подаче при счёте 7:8, что дало Веселы матчбол. После этого Давидович-Фокина на эмоциях выбил мяч с корта, за что Рамос вынес ему предупреждение. Так как оно было вторым, это привело к штрафу на очко и автоматическому поражению испанца со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:2), 3:6, 6:7 (7:10).
Отметим, что в первом круге Давидович-Фокина сенсационно выбил с Уимблдона прошлогоднего полуфиналиста Хуберта Хуркача (7).
Комментарии
- 30 июня 2022
-
00:05
- 29 июня 2022
-
23:23
-
23:18
-
22:40
-
22:32
-
22:11
-
21:56
-
21:39
-
21:21
-
20:54
-
20:27
-
19:54
-
19:43
-
19:31
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:17
-
18:06
-
17:56
-
17:38
-
17:32
-
17:15
-
16:18
-
16:06
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:22
-
15:00
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:31
-
13:18
Партнерский контент