«Не имеет никакого смысла». Джокович – о текущих предписаниях по коронавирусу на Уимблдоне

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о случаях снятия теннисистов с Уимблдона-2022. Из-за болезни с турнира снялись прошлогодний финалист, итальянец Маттео Берреттини и 17-я ракетка мира, хорват Марин Чилич. Позднее организаторы Уимблдона усилили меры безопасности по коронавирусу.

«Это была ответственность обеих сторон. Несколько месяцев назад у нас были строгие правила. А теперь игрок, сдавший положительный тест на коронавирус, теоретически может сам решить, играть ему на турнире или нет. Как по мне, это не имеет никакого смысла так скоро после всего, через что мы прошли», — приводит слова Джоковича Eurosport.de.

Напомним, сам Джокович неоднократно выступал за право теннисиста выбирать, вакцинироваться ему или нет.