Энди Маррей ответил, вернётся ли на Уимблдон в следующем году
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей прокомментировал сложное поражение от американца Джона Иснера (20) во втором круге Уимблдона-2022. Двукратный чемпион турнира проиграл со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6.
Примечательно, что Иснер впервые в карьере обыграл Маррея. Ранее Энди восемь раз побеждал в матчах с американцем.
«Я приехал на Уимблдон с чувством, что могу добиться успеха. Вернусь ли я сюда? Это зависит от того, как я буду чувствовать себя физически. С проблемами, которые были с моим телом в течение последних лет, очень трудно делать долгосрочные прогнозы», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
00:20
-
00:05
- 29 июня 2022
-
23:23
-
23:18
-
22:40
-
22:32
-
22:11
-
21:56
-
21:39
-
21:21
-
20:54
-
20:27
-
19:54
-
19:43
-
19:31
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:17
-
18:06
-
17:56
-
17:38
-
17:32
-
17:15
-
16:18
-
16:06
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:22
-
15:00
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:31
Партнерский контент