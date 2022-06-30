Энди Маррей ответил, вернётся ли на Уимблдон в следующем году

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей прокомментировал сложное поражение от американца Джона Иснера (20) во втором круге Уимблдона-2022. Двукратный чемпион турнира проиграл со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6.

Примечательно, что Иснер впервые в карьере обыграл Маррея. Ранее Энди восемь раз побеждал в матчах с американцем.

«Я приехал на Уимблдон с чувством, что могу добиться успеха. Вернусь ли я сюда? Это зависит от того, как я буду чувствовать себя физически. С проблемами, которые были с моим телом в течение последних лет, очень трудно делать долгосрочные прогнозы», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.