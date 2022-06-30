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Джон Иснер произнёс трогательную речь после победы над Энди Марреем на Уимблдоне

Джон Иснер произнёс трогательную речь после победы над Энди Марреем на Уимблдоне
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24-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер прокомментировал победу над трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем во втором круге Уимблдона-2022. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4 в пользу Иснера.

«Ни для кого не секрет, что я не лучше Маррея как игрок, возможно, я просто был немного лучше Энди сегодня. Для меня было невероятной честью сыграть с ним.

Я должен наслаждаться этим моментом, это была одна из самых больших побед в моей карьере. Сыграть так хорошо в матче с одним из величайших игроков в истории – огромное достижение для меня.

Он является источником вдохновения для всех в раздевалке, нам повезло, что он всё ещё рядом. Я провёл невероятный день в плане подачи, мне необходимо было выложиться полностью, чтобы победить его», — сказал Иснер в интервью на корте.

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