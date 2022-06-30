Коккинакис — Джоковичу: спасибо за порку, бро
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Австралийский теннисист Танаси Коккинакис забавно обратился к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу после встречи с ним во втором круге Уимблдона-2022. Встреча Танаси и Новака завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2 в пользу действующего чемпиона турнира Джоковича.
«Спасибо за порку, бро», — написал Коккинакис в своих социальных сетях на фото с матча.
Следующим соперником Джоковича станет его соотечественник Миомир Кецманович (25), тренером которого является титулованный аргентинец Давид Налбандян.
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Именно Джокович является его действующим чемпионом, причём в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.
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