Коккинакис — Джоковичу: спасибо за порку, бро

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис забавно обратился к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу после встречи с ним во втором круге Уимблдона-2022. Встреча Танаси и Новака завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2 в пользу действующего чемпиона турнира Джоковича.

«Спасибо за порку, бро», — написал Коккинакис в своих социальных сетях на фото с матча.

Следующим соперником Джоковича станет его соотечественник Миомир Кецманович (25), тренером которого является титулованный аргентинец Давид Налбандян.

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Именно Джокович является его действующим чемпионом, причём в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.