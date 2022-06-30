Арина Соболенко показала фото в купальнике на пляже в Майами
Поделиться
Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила новую фотографию в своих социальных сетях. 24-летняя спортсменка показала, как проводит отпуск в Майами (США). На снимке Соболенко, одетая в купальник, позирует на пляже перед камерой.
Фото: из личного архива арины соболенко
Напомним, Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропускает Уимблдон 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов. Уимблдон-2022 закончится 10 июля.
Также посмотрите видео, как 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович не может сделать батут для своего сына:
Комментарии
- 30 июня 2022
-
09:10
-
08:42
-
08:26
-
08:17
-
08:04
-
07:36
-
00:57
-
00:45
-
00:20
-
00:05
- 29 июня 2022
-
23:23
-
23:18
-
22:40
-
22:32
-
22:11
-
21:56
-
21:39
-
21:21
-
20:54
-
20:27
-
19:54
-
19:43
-
19:31
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:17
-
18:06
-
17:56
-
17:38
-
17:32
-
17:15
-
16:18
-
16:06
-
15:38
Партнерский контент