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Арина Соболенко показала фото в купальнике на пляже в Майами

Арина Соболенко показала фото в купальнике на пляже в Майами
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила новую фотографию в своих социальных сетях. 24-летняя спортсменка показала, как проводит отпуск в Майами (США). На снимке Соболенко, одетая в купальник, позирует на пляже перед камерой.

Фото: из личного архива арины соболенко

Напомним, Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропускает Уимблдон 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов. Уимблдон-2022 закончится 10 июля.

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