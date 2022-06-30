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Мартина Навратилова отреагировала на достижение Надаля, догнавшего её по победам на ТБШ

Мартина Навратилова отреагировала на достижение Надаля, догнавшего её по победам на ТБШ
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова прокомментировала то, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, который 28 июня одержал победу в первом круге Уимблдона, вышел на четвёртое место по количеству выигранных матчей на ТБШ. Надаль повторил достижение Навратиловой.

«Поздравляю, Рафа! И ведь ты ещё не закончил карьеру!» — написала Мартина в своём «твиттере», комментируя достижение Рафаэля.

Лидеры по числу побед на ТБШ в мужском и женском одиночном разрядах
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 369
2. Серена Уильямс (США) — 365
3. Новак Джокович (Сербия) — 329
4-5. Мартина Навратилова (Чехословакия/США) — 306
4-5. Рафаэль Надаль (Испания) — 306

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